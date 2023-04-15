Сильный ветер сорвал крышу со здания лицея-интерната в Башкирии (ВИДЕО)

13:22, 15 апр 2023

Утром в субботу, 15 апреля, в г. Баймак ураганный ветер повредил кровлю спортзала местного лицея-интерната, расположенного по ул. Стахановской, 19. 250 квадратных метров сорванного профнастила в одночасье оказались на земле. Информацию об этом сообщили в пресс-центре республиканского МЧС.





- Травмированных и погибших не зарегистрировано. Рядом стоящие постройки не повреждены, - сообщили в спасательном ведомстве. - Режим работы в образовательном учреждении не изменился.



Руководство лицея планирует провести восстановительные работы.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в этом же городе порывистый ветер снес автобусную остановку через забор прямо на территорию жилого дома.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ