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Сильный ветер сорвал крышу со здания лицея-интерната в Башкирии (ВИДЕО)

Сильный ветер сорвал крышу со здания лицея-интерната в Башкирии (ВИДЕО)

13:22, 15 апр 2023

Утром в субботу, 15 апреля, в г. Баймак ураганный ветер повредил кровлю спортзала местного лицея-интерната, расположенного по ул. Стахановской, 19. 250 квадратных метров сорванного профнастила в одночасье оказались на земле. Информацию об этом сообщили в пресс-центре республиканского МЧС.



- Травмированных и погибших не зарегистрировано. Рядом стоящие постройки не повреждены, - сообщили в спасательном ведомстве. - Режим работы в образовательном учреждении не изменился. 

Руководство лицея планирует провести восстановительные работы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в этом же городе порывистый ветер снес автобусную остановку через забор прямо на территорию жилого дома.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Баймакский район Баймак происшествия ураган
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