В Башкирии ведутся поиски 17-летней Камиллы Алпаровой
15:52, 15 апр 2023
В Башкортостане ведутся поиски семнадцатилетней Камиллы Алпаровой из населенного пункта Серафимовский Туймазинского района.
Выйдя из дома накануне, 14 апреля, о ее местонахождении до сего времени ничего не известно. В данный момент поисками подростка занимаются волонтеры. Информацию об этом передали в поисковом отряде "БашРегионСпас".
Приметы пропавшей девушки: рост - 168 сантиметров, телосложение - плотное, волосы – темно-русого цвета, глаза - карие.
В момент пропажи на ней была одета темная куртка, брюки черного цвета, кроссовки белого цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении подростка, просят позвонить по телефонам: в 8(937)3-102-112 ("БашРегионСпас") или 112.
Автор: Семен Подгорный
Фото: БашРегионСпас
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