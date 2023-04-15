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В Уфе водитель вместе с пассажиркой пострадали в ДТП с Lada Granta

В Уфе водитель вместе с пассажиркой пострадали в ДТП с Lada Granta

22:11, 15 апр 2023

Два человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в городе Уфе. Информацию об этом передали в столичном ГИБДД.

Происшествие произошло в пятницу, 14 апреля, примерно в 17.00. Двигаясь по ул. Боткина, двадцатитрехлетний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, совершил столкновение с автомашиной Лада Гранта. Авария случилась возле 87 дома по ул. Кольцевой.



Водитель "четырнадцатой" и его тридцатилетняя пассажирка были травмированы. Врачи, после оказания медицинской помощи, отправили их на домашнее лечение.

По факту произошедшего проводится проверка.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в столице Башкортостана пятнадцатилетний подросток на электросамокате был сбит водителем Киа Рио. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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