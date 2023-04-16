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В Башкирии водитель грузовика сбил мужчину, сидящего на дороге (ВИДЕО)

В Башкирии водитель грузовика сбил мужчину, сидящего на дороге (ВИДЕО)

10:32, 16 апр 2023

Тридцатитрехлетний водитель грузовика Mercedes Benz наехал на пешехода в Дюртюлинском районе Башкортостана. Информацию об этом, на своей личной страничке в социальных сетях, передал руководитель регионального ГИБДД В. Севастьянов.



ДТП случилось примерно в 5 часов утра на участке трассы М7 "Волга". По словам мужчины, ехавшего за рулем, тот просто не успел вовремя среагировать, так как заметил человека, сидящего на проезжей части в последний момент. Кроме того, на нем отсутствовали световозвращающие элементы.

Пострадавший мужчина был госпитализирован с различными травмами. В больнице он скончался, не приходя в сознание.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Дюртюлинский район происшествия ДТП аварии
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