В Башкирии водитель грузовика сбил мужчину, сидящего на дороге (ВИДЕО)
10:32, 16 апр 2023
Тридцатитрехлетний водитель грузовика Mercedes Benz наехал на пешехода в Дюртюлинском районе Башкортостана. Информацию об этом, на своей личной страничке в социальных сетях, передал руководитель регионального ГИБДД В. Севастьянов.
ДТП случилось примерно в 5 часов утра на участке трассы М7 "Волга". По словам мужчины, ехавшего за рулем, тот просто не успел вовремя среагировать, так как заметил человека, сидящего на проезжей части в последний момент. Кроме того, на нем отсутствовали световозвращающие элементы.
Пострадавший мужчина был госпитализирован с различными травмами. В больнице он скончался, не приходя в сознание.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
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