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В Башкирии сгорели 2 садовых дома и 3 бани: пострадал мужчина

В Башкирии сгорели 2 садовых дома и 3 бани: пострадал мужчина

12:53, 16 апр 2023

В воскресенье утром, 16 апреля, под Уфой сгорели 2 садовых домика и 3 бани. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.

В результате инцидента ожоги конечностей и лица получил 37-летний мужчина. От госпитализации он отказался.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, локализовали возгорание меньше чем за час.

"Открытый огонь потушен, в данный момент производится проливка отдельных тлеющих очагов. Предпосылки возникновения пожара предстоит установить дознавателю МЧС", - отметили в ведомстве.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфимский район происшествия пожар
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