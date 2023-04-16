В Башкирии пропали двое подростков

13:20, 16 апр 2023

По информации поискового отряда "Башрегионспас" размещенной в социальной сети "ВКонтакте" в четверг, 13 апреля, в городе Ишимбай пропали шестнадцатилетние Глеб Ларев и Дмитрий Лебедев.



Приметы Глеба Ларева: телосложение - среднее, рост - 180 см, волосы темно-русого цвета, глаза - карие. На момент пропажи на нем были одеты: черная толстовка, трико серого цвета, кроссовки белого цвета.







Отличительные приметы Дмитрия Лебедева: телосложение - среднее, рост - 190 см, волосы светло-каштанового цвета, глаза - светло-зеленые. На момент пропажи был одет в толстовку и трико черного цвета, белые кроссовки.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где находятся подростки, просят связаться по телефонам: 8-917-418-52-13 или 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Башрегионспас