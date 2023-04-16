На трассе в Башкирии в аварии погиб водитель Опеля
17:47, 16 апр 2023
В воскресенье, 16 апреля, произошла авария в Белебеевском районе Башкортостана, в которой погиб мужчина (52 года), находившийся за рулем автомобиля Опель. Информацию об это передал в Telegram-канале руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов.
Сообщается, что смертельное ДТП случилось на участке автодороги Аксеново – Аксаково - Белебей. Здесь, по неустановленным пока обстоятельствам, столкнулись друг с другом автомашины Киа и Опель.
В аварии погиб водитель (52 года) Opel – медики не смогли спасти его в больнице. Еще троим, получившим травмы гражданам, потребовалась медпомощь.
Сведения о происшествии уточняются. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и экстренных служб.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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