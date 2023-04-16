На трассе в Башкирии в аварии погиб водитель Опеля

17:47, 16 апр 2023

В воскресенье, 16 апреля, произошла авария в Белебеевском районе Башкортостана, в которой погиб мужчина (52 года), находившийся за рулем автомобиля Опель. Информацию об это передал в Telegram-канале руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов.







Сообщается, что смертельное ДТП случилось на участке автодороги Аксеново – Аксаково - Белебей. Здесь, по неустановленным пока обстоятельствам, столкнулись друг с другом автомашины Киа и Опель.



В аварии погиб водитель (52 года) Opel – медики не смогли спасти его в больнице. Еще троим, получившим травмы гражданам, потребовалась медпомощь.



Сведения о происшествии уточняются. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и экстренных служб.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ