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На трассе в Башкирии в аварии погиб водитель Опеля

На трассе в Башкирии в аварии погиб водитель Опеля

17:47, 16 апр 2023

В воскресенье, 16 апреля, произошла авария в Белебеевском районе Башкортостана, в которой погиб мужчина (52 года), находившийся за рулем автомобиля Опель. Информацию об это передал в Telegram-канале руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов.



Сообщается, что смертельное ДТП случилось на участке автодороги Аксеново – Аксаково - Белебей. Здесь, по неустановленным пока обстоятельствам, столкнулись друг с другом автомашины Киа и Опель.

В аварии погиб водитель (52 года) Opel – медики не смогли спасти его в больнице. Еще троим, получившим травмы гражданам, потребовалась медпомощь.

Сведения о происшествии уточняются. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и экстренных служб.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белебеевский район происшествия аварии смерть
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