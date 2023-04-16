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В Башкирии взрывом выбило окна квартиры

В Башкирии взрывом выбило окна квартиры

17:58, 16 апр 2023

В воскресенье, 16 апреля, в одной из квартир жилого дома по адресу: ул. Кольцевая, 201/1 в городе Уфе раздался хлопок, в результате которого выбило окна. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На место инцидента были направлены спасатели и полиция. По приезду экстренных служб было установлено, что инцидент произошел в квартире, расположенной на 1-ом этаже. В жилище были выбиты оконные стекла и оплавился потолок в кухонной комнате. В результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия расследуются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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