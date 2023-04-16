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В Башкирии женщину насмерть сбил грузовой поезд

В Башкирии женщину насмерть сбил грузовой поезд

18:43, 16 апр 2023

В воскресенье, 16 апреля, в городе Туймазы под грузовой состав угодила молодая женщина. Информацию об этом передали в издании Башинформ», со ссылкой на сообщение линейного отдела управления МВД РФ на транспорте по Приволжскому федеральному округу.



"35-летняя горожанка переходила ж/д пути в городе Туймазы и была сбита грузовым поездом. Спасти ее не смогли. Машиниста, который не успел вовремя среагировать и нажать на тормоз, сейчас допрашивают правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Куюргазинском районе Башкирии 15-летнего подростка сбил поезд, следовавший из Оренбурга в Уфу

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазы Туймазинский район происшествия смерть
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