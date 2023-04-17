Житель Уфы, пытаясь спастись из горящей квартиры, выпрыгнул из окна

10:58, 17 апр 2023

Поздним вечером, в воскресенье, 17 апреля в городе Уфе случился пожар по ул. Свободы, дом 3. Информацию об этом передали в республиканском МЧС. В ведомстве сообщили что, возгорание произошло в квартире на 1-ом этаже.



На момент прибытия огнеборцев из дома эвакуировались 1,5 десятка человек. Оставшихся в квартирах пятерых жильцов эвакуировали спасатели. Пожар был успешно потушен спустя 10 минут. Травмы получил мужчина (46 лет), его на скорой доставили в городскую клиническую больницу № 13.



Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается дознаватель МЧС.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ