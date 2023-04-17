В Башкирии ведутся поиски пропавшего прошлой ночью 15-летнего Руслана Осинцева

14:41, 17 апр 2023

В ночь на понедельник, 17 апреля, в населенном пункте Иглино Иглинского района Башкортостана пропал пятнадцатилетний Руслан Осинцев. Как сообщает региональный отряд волонтеров «Поиск детей», подросток перестал выходить на связь примерно в половине второго ночи.



Приметы юноши: рост - примерно 170 сантиметров, волосы светлые, коротко подстриженные, темные густые брови.







В день, когда пропал подросток, на нем были одеты джинсы голубого цвета, короткая куртка черного цвета и оранжевым лейблом на спине и груди, кроссовки черного цвета, носки белого цвета.



Всех, кто владеет информацией о местонахождении Руслана, просят связаться по следующим телефонам: 8 927 969 89 19 и 8 917 383 56 87.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Поиск детей