В Башкирии ведутся поиски пропавшего прошлой ночью 15-летнего Руслана Осинцева
14:41, 17 апр 2023
В ночь на понедельник, 17 апреля, в населенном пункте Иглино Иглинского района Башкортостана пропал пятнадцатилетний Руслан Осинцев. Как сообщает региональный отряд волонтеров «Поиск детей», подросток перестал выходить на связь примерно в половине второго ночи.
Приметы юноши: рост - примерно 170 сантиметров, волосы светлые, коротко подстриженные, темные густые брови.
В день, когда пропал подросток, на нем были одеты джинсы голубого цвета, короткая куртка черного цвета и оранжевым лейблом на спине и груди, кроссовки черного цвета, носки белого цвета.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Руслана, просят связаться по следующим телефонам: 8 927 969 89 19 и 8 917 383 56 87.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Поиск детей
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии больше месяца разыскивают пропавшего пожилого мужчину
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе разыскивают пропавшего Ивана Искибаева
Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе Башкирии третий день ищут 9-летнего Руслана Ишкулова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре погиб 62-летний сторож