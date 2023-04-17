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Под окнами многоэтажного дома в Уфе обнаружили труп женщины (ВИДЕО)

Под окнами многоэтажного дома в Уфе обнаружили труп женщины (ВИДЕО)

18:32, 17 апр 2023

В понедельник, 17 апреля, под окнами многоэтажного дома в Кировском районе города Уфы было обнаружено тело женщины. Информацию об этом передал телеканал ЮТВ.

Инцидент произошел на ул. Караидельской. Горожане отправили корреспондентам видеозапись момента трагедии. На ней можно увидеть, как человек падает недалеко от припаркованных автомобилей, задевая перила пандуса.



По словам очевидцев, на месте происшествия сейчас находятся сотрудники правоохранительных органов. Труп погибшей накрыли простыней.

Как сообщили Newsbash.ru в пресс-центре регионального Следкома, сейчас устанавливаются все детали произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть
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