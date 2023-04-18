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В Караидельском районе Башкирии в страшном пожаре погиб пенсионер

В Караидельском районе Башкирии в страшном пожаре погиб пенсионер

10:04, 18 апр 2023

Вечером в понедельник, 17 апреля, в населенном пункте Караяр Караидельского района Башкортостана произошел пожар в деревянном дом общей площадью 84 кв/м. На место происшествия были направлены спасатели и экстренные службы. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.

В ведомстве рассказали, что при тушении возгорания было обнаружено тело мужчины (70 лет).

"Место пожара было локализовано за 21 минуту, огонь был потушен. В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС ", - сообщили сотрудники спасательной службы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Караидельский район происшествия пожар смерть мчс
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