В Караидельском районе Башкирии в страшном пожаре погиб пенсионер
10:04, 18 апр 2023
Вечером в понедельник, 17 апреля, в населенном пункте Караяр Караидельского района Башкортостана произошел пожар в деревянном дом общей площадью 84 кв/м. На место происшествия были направлены спасатели и экстренные службы. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.
В ведомстве рассказали, что при тушении возгорания было обнаружено тело мужчины (70 лет).
"Место пожара было локализовано за 21 минуту, огонь был потушен. В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС ", - сообщили сотрудники спасательной службы.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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