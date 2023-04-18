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В Уфе рабочий упал в люк с высоты 2,5 метров

В Уфе рабочий упал в люк с высоты 2,5 метров

10:40, 18 апр 2023

С жителем города Уфы на одной из строительных площадок в пятницу, 14 апреля, произошел несчастный случай. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской Государственной трудовой инспекции.

Пятидесятипятилетний дробильщик, очищая трубу для подачи бетона, сорвался с высоты двух с половиной метров в люк. Пострадавший выжил, но получил серьезные травмы.



В данный момент инспекция устанавливает все подробности инцидента и опрашивает очевидцев.

"Государственная трудовая инспекция начала расследование несчастного случая. При его проведении будут установлены обстоятельства и предпосылки инцидента", - говорится в сообщении ведомства.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
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