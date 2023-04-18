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Под Уфой погибла 58-летняя женщина попав под колеса грузовика Shacman

Под Уфой погибла 58-летняя женщина попав под колеса грузовика Shacman

14:29, 18 апр 2023

На западном обходе в Уфимском районе случилось страшное дорожно-транспортное происшествие: местную жительницу (58 лет) на полном ходу сбил грузовик. Женщина двигалась по проезжей части, и водитель не успел вовремя среагировать и уйти от удара. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской ГИБДД.



Происшествие случилось в понедельник, 17 апреля, примерно в 5 часов утра на восьмом километре трассы Западный обход города Уфы. Проезжая мимо очередного поселка, водитель за рулем грузовика Shacman сбил женщину, шедшую посреди дороги. К сожалению, мужчина заметил ее только в последний момент, наезд был неизбежен.


В результате удара пешеход получила множественные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. К месту происшествия немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Шофер рассказал им, что женщина намеренно двигалась прямо по автодороге, на ней отсутствовали световозвращающие элементы, даже свет фар ее не спугнул.

- По факту ДТП начато расследование", - сообщил руководитель региональной Госавтоинспекции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфимский район происшествия ДТП смерть
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