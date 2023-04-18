В уфимском Сипайлово ночью загорелось кафе «Берег»
14:46, 18 апр 2023
В ночь на вторник, 18 апреля, на набережной реки Уфа случился пожар. Информацию об этом передали в пресс-центре регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям. Все произошло по ул. Бикбая в кафе «Берег».
Спасательные службы прибыли на место инцидента в режиме повышенной готовности. Пожар был потушен примерно за двадцать минут. Пострадавших нет.
Причина происшествия расследуется. На месте находится дознаватель МЧС.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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