В Башкирии молодые парни до смерти избили трубой незнакомца, пришедшего за "закладкой"

21:00, 18 апр 2023

Двум жителям города Белорецк, 17 и 19 лет, предъявлено обвинение в жестоком убийстве. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Следкома и Министерства внутренних дел.







Жертвой преступления оказался местный житель (26 лет), который приехал в лес для того, чтобы забрать из тайника «закладку» с запрещенными веществами.



Курьера привез на место знакомый, который ранее занимался незаконной торговлей наркотиками; он был первоначальной целью так называемых "спортиков" - людей, наносящих увечья за кражу не принадлежащих им запрещенных веществ.





Когда экс-наркоторговец прибыл на место и увидел вооруженных металлическими прутами парней, он убежал, а его приятель вступил в словесную перепалку с обвиняемыми, которая переросла в драку. Потерпевший получил многочисленные травмы конечностей и были несовместимы с жизнью - мужчина скончался в больнице.



"В течение 24 часов обвиняемых разыскали сотрудники УГРО и местные полицейские. Преступники арендовали небольшой дом, в котором распивали спиртные напитки", - сообщили в МВД.



Оба признались в содеянном. Расследование продолжается.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии