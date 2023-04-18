Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии молодые парни до смерти избили трубой незнакомца, пришедшего за "закладкой"

В Башкирии молодые парни до смерти избили трубой незнакомца, пришедшего за "закладкой"

21:00, 18 апр 2023

Двум жителям города Белорецк, 17 и 19 лет, предъявлено обвинение в жестоком убийстве. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского Следкома и Министерства внутренних дел.



Жертвой преступления оказался местный житель (26 лет), который приехал в лес для того, чтобы забрать из тайника «закладку» с запрещенными веществами.

Курьера привез на место знакомый, который ранее занимался незаконной торговлей наркотиками; он был первоначальной целью так называемых "спортиков" - людей, наносящих увечья за кражу не принадлежащих им запрещенных веществ.


Когда экс-наркоторговец прибыл на место и увидел вооруженных металлическими прутами парней, он убежал, а его приятель вступил в словесную перепалку с обвиняемыми, которая переросла в драку. Потерпевший получил многочисленные травмы конечностей и были несовместимы с жизнью - мужчина скончался в больнице.

"В течение 24 часов обвиняемых разыскали сотрудники УГРО и местные полицейские. Преступники арендовали небольшой дом, в котором распивали спиртные напитки", - сообщили в МВД.

Оба признались в содеянном. Расследование продолжается.

Читайте также:

В Уфе осудят мужчину, который руками и бутылкой до смерти забил инвалида
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком Башкирии
Теги: Белорецк Белорецкий район происшествия убийство
Читайте также

В Башкирии жестокая драка привела к смерти
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии жестокая драка привела к смерти
В Буздякском районе Башкирии мужчина едва не задушил своего собутыльника из-за денег
Происшествия в Башкирии
В Буздякском районе Башкирии мужчина едва не задушил своего собутыльника из-за денег
Житель Салавата забил знакомого лопатой и топором
Происшествия в Башкирии
Житель Салавата забил знакомого лопатой и топором
В Башкирии сгорели 2 садовых дома и 3 бани: пострадал мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сгорели 2 садовых дома и 3 бани: пострадал мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: