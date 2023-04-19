В Башкирии в деревянном доме обнаружили тела двух мужчин

09:15, 19 апр 2023

Жуткое происшествие в Бирске произошло во вторник, 18 апреля: в частном бревенчатом доме обнаружили тела двух мужчин, 35 и 66 лет. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.



Осмотрев дом, спасатели пришли к выводу, что в жилище загорелись пол и домашние вещи на площади 1 квадратный метр. Сообщений о происшествии в дежурную часть не было. Сейчас выясняются точные дата и время инцидента.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Бирске 19-летний юноша без прав врезался в дерево, пострадали 3 человека



Читайте также: В Караидельском районе Башкирии в страшном пожаре погиб пенсионер

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ