В Башкирии в деревянном доме обнаружили тела двух мужчин
09:15, 19 апр 2023
Жуткое происшествие в Бирске произошло во вторник, 18 апреля: в частном бревенчатом доме обнаружили тела двух мужчин, 35 и 66 лет. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.
Осмотрев дом, спасатели пришли к выводу, что в жилище загорелись пол и домашние вещи на площади 1 квадратный метр. Сообщений о происшествии в дежурную часть не было. Сейчас выясняются точные дата и время инцидента.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Бирске 19-летний юноша без прав врезался в дерево, пострадали 3 человека
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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