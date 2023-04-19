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Жительница Башкирии, получившая ожоги тела при тушении травы, скончалась в больнице

Жительница Башкирии, получившая ожоги тела при тушении травы, скончалась в больнице

14:11, 19 апр 2023

78-летняя женщина, получившая ожоги 85 процентов тела при попытке потушить загоревшуюся сухую траву, скончалась в больнице города Дюртюли в Башкортостане. Информацию об этом передали в среду, 19 апреля, в пресс-центре республиканского МЧС, ссылаясь на сообщение Минздрава.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что инцидент произошел в населенном пункте Кушулево. Возле обочины дороги за огородом вспыхнула огнем сухая трава. Площадь пожара достигла 200 кв. м.

На пожилой женщине, которая попыталась собственными силами потушить пожар, загорелась одежда. В результате она получила термические ожоги почти по всему телу. Травмы оказались несовместимые с жизнью и она умерла в больнице.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия пожар смерть Кушулево
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