В Уфе в ДТП с участием Mercedes-Benz пострадала женщина

09:36, 20 апр 2023

В среду, 19 апреля, в городе Уфе произошла авария с пострадавшей женщиной. Информацию предоставило подразделение столичного ГИБДД.



По данным источника, на ул. Гвардейской произошло столкновение двух автомобилей – Мерседес Бенц, за рулем которого находился 59-летний мужчина, и Хендэ Солярис, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП пассажирка Hyundai Solaris, женщина в возрасте 44 лет, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.



Госавтоинспекция начала расследование обстоятельств произошедшего.



Читайте также: В Башкирии водитель гужевой повозки пострадал в ДТП с иномаркой

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии