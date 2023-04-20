В Уфе в ДТП с участием Mercedes-Benz пострадала женщина
09:36, 20 апр 2023
В среду, 19 апреля, в городе Уфе произошла авария с пострадавшей женщиной. Информацию предоставило подразделение столичного ГИБДД.
По данным источника, на ул. Гвардейской произошло столкновение двух автомобилей – Мерседес Бенц, за рулем которого находился 59-летний мужчина, и Хендэ Солярис, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП пассажирка Hyundai Solaris, женщина в возрасте 44 лет, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.
Госавтоинспекция начала расследование обстоятельств произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
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