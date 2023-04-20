В Башкирии молодой водитель без прав попал в аварию со сверстником

10:50, 20 апр 2023

В Белорецком районе Башкортостана молодой человек без водительского удостоверения спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Информацию об этом в своем Telegram-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.







Вечером в среду, 19 апреля, на участке автодороги Уфа - Инзер - Белорецк восемнадцатилетний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2109, потерял управление, съехал с дороги, а затем опрокинулся.



В результате происшествия парню и его сверстнику, сидевшему на пассажирском месте, потребовалась медпомощь.



Стало известно, что у водителя отсутствовали водительские права и навыки управления автомашиной.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии