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В Башкирии молодой водитель без прав попал в аварию со сверстником

В Башкирии молодой водитель без прав попал в аварию со сверстником

10:50, 20 апр 2023

В Белорецком районе Башкортостана молодой человек без водительского удостоверения спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Информацию об этом в своем Telegram-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.



Вечером в среду, 19 апреля, на участке автодороги Уфа - Инзер - Белорецк восемнадцатилетний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2109, потерял управление, съехал с дороги, а затем опрокинулся.

В результате происшествия парню и его сверстнику, сидевшему на пассажирском месте, потребовалась медпомощь.

Стало известно, что у водителя отсутствовали водительские права и навыки управления автомашиной.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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