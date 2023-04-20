В Уфе отравление угарным газом получили трое детей

11:58, 20 апр 2023

По имеющейся информации днем в среду, 19 апреля, спасателям поступил звонок о том, что в квартире по адресу ул. Ферина, 24/2 дети получили отравление угарным газом. Медики скорой помощи госпитализировали троих детей: мальчика (1,5 года) и двух девочек (14 и 15 лет).



В Калининском районе города Уфы сотрудники прокуратуры инициировали проверку. Информацию об этом передали в пресс-центре регионального следкома.



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Автор: Семен Подгорный