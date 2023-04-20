В псковском аэропорту обнаружили БПЛА неизвестного происхождения
14:36, 20 апр 2023
Утром 20 апреля инженеры и техники отряда ОМОН "Кром" приехали в аэропорт Пскова для исследования обнаруженного там беспилотника.
Взрывных устройств на летательном аппарате не нашли, затем БПЛА был передан для изучения правоохранительным органам. Кто нашел беспилотник - неизвестно.
Telegram-канал База сообщил, что аппарат 30x30 см попался на глаза уборщикам аэропорта около стоянки пассажирских авиалайнеров. Официальных уточнений по этому поводу не последовало.
19 апреля неизвестный БПЛА рухнул в Тульской обл. Он был найден в лесополосе Щекинского р-на.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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