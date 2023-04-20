В псковском аэропорту обнаружили БПЛА неизвестного происхождения

14:36, 20 апр 2023

Утром 20 апреля инженеры и техники отряда ОМОН "Кром" приехали в аэропорт Пскова для исследования обнаруженного там беспилотника.



Взрывных устройств на летательном аппарате не нашли, затем БПЛА был передан для изучения правоохранительным органам. Кто нашел беспилотник - неизвестно.



Telegram-канал База сообщил, что аппарат 30x30 см попался на глаза уборщикам аэропорта около стоянки пассажирских авиалайнеров. Официальных уточнений по этому поводу не последовало.



19 апреля неизвестный БПЛА рухнул в Тульской обл. Он был найден в лесополосе Щекинского р-на.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik