Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса, пострадала девушка

В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса, пострадала девушка

21:15, 20 апр 2023

Утром в четверг, 20 апреля, в городе Уфе в аварию попали 2 автобуса с пассажирами. Информацию об этом передали в пресс-службе столичного ГИБДД.



ДТП произошло на пр-те Октября. Управлявший автобусом Ytong водитель, следовавший по маршруту номер 249, врезался в попутный автобус МАЗ 266 маршрута. В этот момент в салонах обоих транспортных средств находились двадцать пять и двадцать пассажиров. В результате инцидента одна из пассажирок автобуса Ytong получила ушибы. Ей понадобилась помощь медиков.

По факту аварии инспекторы проводят проверку.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе в ДТП с участием Mercedes-Benz пострадала женщина.

Читайте также:

В Башкирии молодой водитель без прав попал в аварию со сверстником
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

В Уфе в аварии с Дэу Нексия и Тойота Celica пострадала 19-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Уфе в аварии с Дэу Нексия и Тойота Celica пострадала 19-летняя девушка
В Уфе в ДТП попали две маршрутки
Происшествия в Башкирии
В Уфе в ДТП попали две маршрутки
Авария в Уфе: на проспекте Октября в столкнулись маршрутный ПАЗ, «Газель» и автомобиль «Hyundai»
Происшествия в Башкирии
Авария в Уфе: на проспекте Октября в столкнулись маршрутный ПАЗ, «Газель» и автомобиль «Hyundai»
ДТП в Уфе: возле остановки столкнулись два автобуса
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: возле остановки столкнулись два автобуса


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: