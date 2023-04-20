В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса, пострадала девушка

21:15, 20 апр 2023

Утром в четверг, 20 апреля, в городе Уфе в аварию попали 2 автобуса с пассажирами. Информацию об этом передали в пресс-службе столичного ГИБДД.







ДТП произошло на пр-те Октября. Управлявший автобусом Ytong водитель, следовавший по маршруту номер 249, врезался в попутный автобус МАЗ 266 маршрута. В этот момент в салонах обоих транспортных средств находились двадцать пять и двадцать пассажиров. В результате инцидента одна из пассажирок автобуса Ytong получила ушибы. Ей понадобилась помощь медиков.



По факту аварии инспекторы проводят проверку.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе в ДТП с участием Mercedes-Benz пострадала женщина.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ