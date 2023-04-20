В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса, пострадала девушка
21:15, 20 апр 2023
Утром в четверг, 20 апреля, в городе Уфе в аварию попали 2 автобуса с пассажирами. Информацию об этом передали в пресс-службе столичного ГИБДД.
ДТП произошло на пр-те Октября. Управлявший автобусом Ytong водитель, следовавший по маршруту номер 249, врезался в попутный автобус МАЗ 266 маршрута. В этот момент в салонах обоих транспортных средств находились двадцать пять и двадцать пассажиров. В результате инцидента одна из пассажирок автобуса Ytong получила ушибы. Ей понадобилась помощь медиков.
По факту аварии инспекторы проводят проверку.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе в ДТП с участием Mercedes-Benz пострадала женщина.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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