В Башкирии опрокинулся автомобиль, пострадали двое маленьких детей
12:17, 21 апр 2023
В пятницу ночью, 21 апреля, в Архангельском районе Башкортостана в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека. Информацию об этом в своем Telegram-канале передал руководитель республиканской Госавтоинспекции В. Севастьянов.
Авария произошла недалеко от населенного пункта Родинский. Шестидесятипятилетний водитель автомобиля Фольксваген Джетта вылетел в кювет, и машина перевернулась. 4 человека, в том числе двое детей, получили травмы. Уточняется, что тяжелее всего пострадал 3-летний ребенок. Мальчик находился на коленях у своей мамы и не был пристегнут ремнем безопасности. Малышу диагностировали множественные травмы.
Неизвестно, что послужило причиной инцидента. Расследование аварии продолжается.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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