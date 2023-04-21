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В Башкирии опрокинулся автомобиль, пострадали двое маленьких детей

В Башкирии опрокинулся автомобиль, пострадали двое маленьких детей

12:17, 21 апр 2023

В пятницу ночью, 21 апреля, в Архангельском районе Башкортостана в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека. Информацию об этом в своем Telegram-канале передал руководитель республиканской Госавтоинспекции В. Севастьянов.



Авария произошла недалеко от населенного пункта Родинский. Шестидесятипятилетний водитель автомобиля Фольксваген Джетта вылетел в кювет, и машина перевернулась. 4 человека, в том числе двое детей, получили травмы. Уточняется, что тяжелее всего пострадал 3-летний ребенок. Мальчик находился на коленях у своей мамы и не был пристегнут ремнем безопасности. Малышу диагностировали множественные травмы.

Неизвестно, что послужило причиной инцидента. Расследование аварии продолжается.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Архангельский район происшествия аварии Родинский
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