В Башкирии опрокинулся автомобиль, пострадали двое маленьких детей

12:17, 21 апр 2023

В пятницу ночью, 21 апреля, в Архангельском районе Башкортостана в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека. Информацию об этом в своем Telegram-канале передал руководитель республиканской Госавтоинспекции В. Севастьянов.







Авария произошла недалеко от населенного пункта Родинский. Шестидесятипятилетний водитель автомобиля Фольксваген Джетта вылетел в кювет, и машина перевернулась. 4 человека, в том числе двое детей, получили травмы. Уточняется, что тяжелее всего пострадал 3-летний ребенок. Мальчик находился на коленях у своей мамы и не был пристегнут ремнем безопасности. Малышу диагностировали множественные травмы.



Неизвестно, что послужило причиной инцидента. Расследование аварии продолжается.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ