Утром в многоквартирном доме под Уфой загорелся балкон

12:35, 21 апр 2023

В пятницу, 21 апреля, примерно в половине шестого утра, жителям Уфимского района пришлось вызывать спасателей. В жилом доме, находящемся по адресу Сиреневый бульвар в населенном пункте Миловка, случился пожар.







По прибытии спасателей было обнаружено, что загорелся балкон в многоквартирном доме. Огнеборцы эвакуировали семнадцать человек, в том числе троих детей. Пожар был потушен примерно в 6 часов утра. В результате происшествия были повреждены балконы на 3 и 4 этажах.



Среди пострадавших оказался мужчина 53 лет, который попробовал потушить возникшее возгорание самостоятельно. Врачи скорой медпомощи диагностировали у пострадавшего термические ожоги, но от госпитализации горожанин отказался.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ