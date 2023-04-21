В Башкирии столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавшие
21:49, 21 апр 2023
В пятницу, 21 апреля, в населенном пункте Павловка Нуримановского Башкирии произошло столкновение Дэу Нексия и автобуса Форд Транзит. На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования.
По информации пресс-центра Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП травмы получили водитель и один пассажир легкового автомобиля. После оказания первой помощи сотрудники МЧС передали их медикам скорой.
По предварительной информации, водитель легковушки, ехавший на высокой скорости, проглядел маневр водителя автобуса, который остановился, чтобы пропустить женщину с коляской, пересекавшую пешеходный переход. К счастью, в момент столкновения, женщина была уже далеко от места происшествия.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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