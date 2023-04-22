В Башкирии погиб мужчина не сумев выбраться из горящего дома

09:40, 22 апр 2023

Пожар в Архангельском районе Башкирии произошел в субботу ночью, 22 апреля. В населенном пункте Муллакаево сгорел деревянный жилой дом вместе с пристройкой и летней кухней. В результате пожара, не успев спастись, погиб мужчина 1980 года рождения.







Огнеборцы прибыли на место происшествия и локализовали пожар в течение 20 минут. В ходе тушения возгорания внутри помещений они нашли перед входом в дом труп мужчины. Предпосылки произошедшего сейчас выясняет следственная группа и дознаватель МЧС.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Архангельском районе Башкортостана в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ