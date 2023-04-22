В Башкирии в аварии с автобусом погиб один человек и ещё трое пострадали
11:09, 22 апр 2023
Авария в Дюртюлинском районе произошла сегодня в субботу, 22 апреля. Информацию об этом с своем Telegram канале передал руководитель республиканского ГИБДД В. Севастьянов.
ДТП случилось на девятнадцатом километре автодороги Дюртюли - Нефтекамск. Столкнулись автобус Peugeot Boxer и легковушка Mazda СХ-9. В результате происшествия погиб водитель легковой автомашины. По предварительным данным, в салоне автобуса ехали 14 человек. Сейчас их осматривают медики.
Обстоятельства уточняются.
По информации регионального МЧС, пострадал пассажир Мазды. Трое из пассажиров автобуса были госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии школьный автобус попал в ДТП
Происшествия в Башкирии
Авария в Дюртюлинском районе: на перекрестке столкнулись «Лада Приора» и Mazda-3
Происшествия в Башкирии
Авария в Белебеевском районе: столкнулись «ВАЗ-2106» и Peugeot Boxer, погиб водитель
Происшествия в Башкирии
Авария в Уфе с участием пассажирского автобуса, пострадали 6 человек