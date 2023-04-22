В Башкирии в аварии с автобусом погиб один человек и ещё трое пострадали

11:09, 22 апр 2023

Авария в Дюртюлинском районе произошла сегодня в субботу, 22 апреля. Информацию об этом с своем Telegram канале передал руководитель республиканского ГИБДД В. Севастьянов.



ДТП случилось на девятнадцатом километре автодороги Дюртюли - Нефтекамск. Столкнулись автобус Peugeot Boxer и легковушка Mazda СХ-9. В результате происшествия погиб водитель легковой автомашины. По предварительным данным, в салоне автобуса ехали 14 человек. Сейчас их осматривают медики.







Обстоятельства уточняются.



По информации регионального МЧС, пострадал пассажир Мазды. Трое из пассажиров автобуса были госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ