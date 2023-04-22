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В Башкирии в аварии с автобусом погиб один человек и ещё трое пострадали

В Башкирии в аварии с автобусом погиб один человек и ещё трое пострадали

11:09, 22 апр 2023

Авария в Дюртюлинском районе произошла сегодня в субботу, 22 апреля. Информацию об этом с своем Telegram канале передал руководитель республиканского ГИБДД В. Севастьянов.

ДТП случилось на девятнадцатом километре автодороги Дюртюли - Нефтекамск. Столкнулись автобус Peugeot Boxer и легковушка Mazda СХ-9. В результате происшествия погиб водитель легковой автомашины. По предварительным данным, в салоне автобуса ехали 14 человек. Сейчас их осматривают медики.



Обстоятельства уточняются.

По информации регионального МЧС, пострадал пассажир Мазды. Трое из пассажиров автобуса были госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии смерть
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