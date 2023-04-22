В Уфе водитель без прав наехал на 4-летнего ребенка
11:25, 22 апр 2023
ДТП в Уфе произошло сегодня в субботу, 21 апреля. Информацию об этом передали в городском отделе ГИБДД.
В районе ул. Сосновой в садовом некоммерческом товариществе «Лесная поляна», водитель (37 лет), находясь за рулем "Лады Ларгус", совершил наезд на 4-летнего ребенка, неожиданно выбежавшего на дорогу. В результате происшествия, мальчика поместили в больницу с травмой руки.
Стало известно, что водителя легковушки лишили водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. На него был составлен административный протокол. Дорожные инспекторы приступили к разбирательству.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса, пострадала девушка.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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