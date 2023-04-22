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В Уфе в день празднования Ураза-байрам сотрудник автомойки утонул в глубокой яме

В Уфе в день празднования Ураза-байрам сотрудник автомойки утонул в глубокой яме

13:31, 22 апр 2023

Трагическое происшествие в Уфе произошло накануне с работником автомойки, расположенной в столичном Советском районе. Информацию об этом передали в уфимском УГЗ.



В ведомстве сообщили, что сотрудники сервиса по мойке автомобилей праздновали Ураза-байрам. Один из них взял мангал и ушел выбрасывать из него угли. Приятели забили тревогу из-за его долгого отсутствия и отправились на поиски. Выяснилось, что горожанин провалился в наполненную водой глубокую яму.

На место трагедии прибыла сотрудники спасательной службы, которые с помощью водолазного снаряжения нырнули в воду и обнаружили на дне водоема глубиной 5 метров тело мужчины.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ города Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
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