В Башкирии в пьяном ДТП погиб полуторагодовалый ребенок
14:50, 22 апр 2023
Авария в Давлекановском районе произошла сегодня в субботу, 22 апреля, на участке автомобильной дороги Поляковка-Черниговка. В результате трагедии погиб ребенок полутора лет. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского ГИБДД.
Примерно в 13.00 18-летний водитель, находившийся за рулём ВАЗ-21099, потерял управление, вылетел в кювет и опрокинулся, врезавшись в электроопору. В машине в это время ехали пять человек, в том числе трое детей. К сожалению, один из них погиб, получив тяжелые травмы.
Погибший малыш находился на заднем пассажирском сиденье без детского кресла. Выяснилось также, что молодой водитель был пьян и не имел водительского удостоверения. К тому же его автомобиль не был зарегистрирован в Госавтоинспекции.
- На месте ДТП сейчас работает дорожная полиция и другие службы экстренного реагирования. Детали и предпосылки произошедшего выясняются, - сообщили в ГИБДД.