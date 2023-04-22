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В Башкирии в пьяном ДТП погиб полуторагодовалый ребенок

В Башкирии в пьяном ДТП погиб полуторагодовалый ребенок

14:50, 22 апр 2023

Авария в Давлекановском районе произошла сегодня в субботу, 22 апреля, на участке автомобильной дороги Поляковка-Черниговка. В результате трагедии погиб ребенок полутора лет. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского ГИБДД.



Примерно в 13.00 18-летний водитель, находившийся за рулём ВАЗ-21099, потерял управление, вылетел в кювет и опрокинулся, врезавшись в электроопору. В машине в это время ехали пять человек, в том числе трое детей. К сожалению, один из них погиб, получив тяжелые травмы.


Погибший малыш находился на заднем пассажирском сиденье без детского кресла. Выяснилось также, что молодой водитель был пьян и не имел водительского удостоверения. К тому же его автомобиль не был зарегистрирован в Госавтоинспекции.

- На месте ДТП сейчас работает дорожная полиция и другие службы экстренного реагирования. Детали и предпосылки произошедшего выясняются, - сообщили в ГИБДД.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия аварии смерть
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