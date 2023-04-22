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В аварии пассажирского автобуса и легковушки погиб судья Верховного суда Башкирии

В аварии пассажирского автобуса и легковушки погиб судья Верховного суда Башкирии

15:33, 22 апр 2023

В аварии в Дюртюлинском районе сегодня, 22 апреля, погиб судья Верховного суда Башкирии Андрей Власов. Это подтвердили в пресс-центре суда.

ДТП случилось на участке трассы Нефтекамск - Дюртюли. Находившийся за рулем Мазды Андрей Власов совершил столкновение с микроавтобусом Пежо Боксер. По уточненным данным, предоставленным спасателями, двух пассажирок из автобуса и легковушки доставили в Дюртюлинскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Еще десять человек были осмотрены врачами и отправлены на амбулаторное лечение.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Прокуратура Башкирии
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии смерть
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