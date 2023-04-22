В аварии пассажирского автобуса и легковушки погиб судья Верховного суда Башкирии
15:33, 22 апр 2023
В аварии в Дюртюлинском районе сегодня, 22 апреля, погиб судья Верховного суда Башкирии Андрей Власов. Это подтвердили в пресс-центре суда.
ДТП случилось на участке трассы Нефтекамск - Дюртюли. Находившийся за рулем Мазды Андрей Власов совершил столкновение с микроавтобусом Пежо Боксер. По уточненным данным, предоставленным спасателями, двух пассажирок из автобуса и легковушки доставили в Дюртюлинскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Еще десять человек были осмотрены врачами и отправлены на амбулаторное лечение.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Прокуратура Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии скончалась председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии с автобусом погиб один человек и ещё трое пострадали
Политика в Башкирии
Путин назначил в Башкирии новых судей
Происшествия в Башкирии
Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию на продление ареста экс-полицейским обвиняемым в изнасиловании