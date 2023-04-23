В Башкирии, съехав в кювет, погиб пожилой водитель
11:07, 23 апр 2023
Авария в Ермекеевском районе произошла накануне в Башкортостане. Информацию об этом в своем Telegram-канале передал руководитель республиканской ГИБДД В. Севастьянов.
Семидесятидвухлетний житель города Октябрьский, находившийся за рулем своего автомобиля ВАЗ-2114, на третьем километре автодороги Старотураево - Абдулово съехал в кювет и совершил столкновение с водосточной трубой. Пожилой мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Выяснилось, что у пенсионера были проблемы с состоянием здоровья.
По факту происшествия начато расследование.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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