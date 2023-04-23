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В Башкирии почти месяц ведутся поиски 38-летнего Михаила Гозова

В Башкирии почти месяц ведутся поиски 38-летнего Михаила Гозова

13:06, 23 апр 2023

В населенном пункте Подольский в Иглинском районе Башкортостана ведутся поиски пропавшего без вести Михаила Гозова. Информацию об этом передали поисковики ПСО "БашРегионСпас". Сообщается, что с 30 марта о мужчине ничего неизвестно.

Описание: рост 165 сантиметров, телосложение - среднее. Во что был одет пропавший информации нет.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Михаила, просят связаться по следующим телефонам: 8(937)3-102-112 или 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: БашРегионСпас
Теги: поиск
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