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В Башкирии больше недели ведутся поиски 65-летней женщины

В Башкирии больше недели ведутся поиски 65-летней женщины

13:16, 23 апр 2023

Больше 7 дней назад в одном из районов Башкортостана пропала женщина 65 лет. Ирину Султанову, по данным поисковиков отряда "Барс", ищут с 16 апреля.

Ее рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы - седые, глаза голубого цвета.

В момент пропажи на ней была одета куртка сиреневого цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Ирины Султановой, просят связаться по следующим телефонам: 8-937-31-02-112 или 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Барс
Теги: поиск
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