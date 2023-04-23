В Башкирии больше недели ведутся поиски 65-летней женщины

13:16, 23 апр 2023

Больше 7 дней назад в одном из районов Башкортостана пропала женщина 65 лет. Ирину Султанову, по данным поисковиков отряда "Барс", ищут с 16 апреля.



Ее рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы - седые, глаза голубого цвета.



В момент пропажи на ней была одета куртка сиреневого цвета.



Всех, кто владеет информацией о местонахождении Ирины Султановой, просят связаться по следующим телефонам: 8-937-31-02-112 или 112.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: Барс