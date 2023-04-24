В Башкирии после тушения пожара обнаружили тело 55-летнего мужчины
09:12, 24 апр 2023
В воскресенье, 23 апреля, в населенном пункте Юзимяново в Гафурийском районе Башкортостана случился пожар в бревенчатом доме, расположенном по улице Революционной. Информацию об этом передали в республиканском Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание локализовали примерно за 20 минут. Во время тушения огня на месте было обнаружено тело мужчины 55 лет.
Дознавателю МЧС предстоит узнать все детали инцидента.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Гафурийском районе Башкирии при пожаре в животноводческом корпусе колхоза погибли 16 коров
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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