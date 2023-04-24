В Башкирии водитель легкового авто насмерть сбил 41-летнюю женщину
10:21, 24 апр 2023
Накануне произошло ДТП в Гафурийском районе Башкирии. Информацию об этом передал в своем Telegram-канале руководитель республиканского ГИБДД В. Севастьянов.
Примерно в первом часу ночи на участке трассы Толбазы - Красноусольский водитель из Уфы 32 лет, управляя автомобилем ВАЗ-2109, сбил женщину 1981 года рождения. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и пешеход скончалась до приезда скорой.
Со слов водителя, погибшая шла по краю дороги в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.
По факту инцидента началось расследование.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в воскресенье, 23 апреля, в населенном пункте Юзимяново в Гафурийском районе Башкортостана случился пожар в бревенчатом доме, расположенном по улице Революционной.
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