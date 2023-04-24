В Уфе ограбили магазин электроники «ТехноЛаб»

11:58, 24 апр 2023

В городе Уфе был ограблен магазин электронной техники «ТехноЛаб». Вооружившись пистолетами, двое неизвестных похитили пять миллионов рублей. Информацию об этом передали на странице магазина в социальных сетях.







Ограбление случилось в утренние часы субботы, 22 апреля. Злоумышленники брызнули в лицо одному из сотрудников перцовым баллончиком и под угрозой применения пистолета приказали другому сотруднику лечь на пол. Затем они скидали в сумку смартфоны и наличность на сумму 300 000 рублей.



Руководство магазина пообещало вознаграждение в размере 500 000 рублей за информацию о преступниках.





- В настоящее время ведется активный поиск грабителей. Мы просим вас помочь нам в этом и предоставить любую информацию, которая может оказаться полезной", - говорится в сообщении магазина.



Как сообщили в республиканском МВД, по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Преступники пока не найдены.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео