Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе ограбили магазин электроники «ТехноЛаб»

В Уфе ограбили магазин электроники «ТехноЛаб»

11:58, 24 апр 2023

В городе Уфе был ограблен магазин электронной техники «ТехноЛаб». Вооружившись пистолетами, двое неизвестных похитили пять миллионов рублей. Информацию об этом передали на странице магазина в социальных сетях.



Ограбление случилось в утренние часы субботы, 22 апреля. Злоумышленники брызнули в лицо одному из сотрудников перцовым баллончиком и под угрозой применения пистолета приказали другому сотруднику лечь на пол. Затем они скидали в сумку смартфоны и наличность на сумму 300 000 рублей.

Руководство магазина пообещало вознаграждение в размере 500 000 рублей за информацию о преступниках.


- В настоящее время ведется активный поиск грабителей. Мы просим вас помочь нам в этом и предоставить любую информацию, которая может оказаться полезной", - говорится в сообщении магазина.

Как сообщили в республиканском МВД, по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Преступники пока не найдены.

Читайте также:

В Башкирии молодой человек грабил курьеров, чтобы не оплачивать заказ из интернета
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа ограбление
Читайте также

В городе Октябрьский мужчина и женщина похитили одежду из магазина на сумму 40 тысяч рублей
Происшествия в Башкирии
В городе Октябрьский мужчина и женщина похитили одежду из магазина на сумму 40 тысяч рублей
В Стерлитамаке совершено дерзкое разбойное нападение на ювелирный магазин
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке совершено дерзкое разбойное нападение на ювелирный магазин
В Учалинском районе компания не выплачивала сотруднику зарплату
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе компания не выплачивала сотруднику зарплату
Любители выпивки напали на магазин в Уфе
Общество в Башкирии
Любители выпивки напали на магазин в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: