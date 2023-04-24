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В Башкирии проходит церемония прощания с погибшим в ДТП судьей Верховного суда

В Башкирии проходит церемония прощания с погибшим в ДТП судьей Верховного суда

12:13, 24 апр 2023

Сегодня в понедельник, 24 апреля в населенном пункте Новобелокатай Белокатайского района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в страшной аварии судьёй Верховного суда Андреем Власовым.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, жуткое ДТП случилось в субботу, 22 апреля, в Дюртюлинском районе. Недалеко от Новобиктово произошло столкновение легковушки Мазда СХ-9 и микроавтобуса Пежо Боксер. Управлял легковым автомобилем Власов, погибший на месте происшествия. Кроме того, двенадцать человек оказались травмированы, двоих доставили в городскую больницу.

Сейчас ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Новобелокатайский сельсовет
Теги: Белокатайский район Дюртюлинский район происшествия аварии смерть
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