В Башкирии проходит церемония прощания с погибшим в ДТП судьей Верховного суда
12:13, 24 апр 2023
Сегодня в понедельник, 24 апреля в населенном пункте Новобелокатай Белокатайского района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в страшной аварии судьёй Верховного суда Андреем Власовым.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, жуткое ДТП случилось в субботу, 22 апреля, в Дюртюлинском районе. Недалеко от Новобиктово произошло столкновение легковушки Мазда СХ-9 и микроавтобуса Пежо Боксер. Управлял легковым автомобилем Власов, погибший на месте происшествия. Кроме того, двенадцать человек оказались травмированы, двоих доставили в городскую больницу.
Сейчас ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Новобелокатайский сельсовет
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