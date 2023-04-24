В Башкирии пропали мальчики 12 и 14 лет

22:59, 24 апр 2023

В понедельник, 24 апреля, в Иглинском районе Башкортостана пропали два мальчика - Максим Чирков (12 лет) и Кирилл Саишев (14 лет). Информацию об этом передали сразу два поисковых отряда: "Поиск детей" и "БашРегионСпас".







Отличительные особенности Чиркова: рост примерно 150 сантиметров, телосложение - худощавое, короткие светлые волосы и карие глаза. В момент пропажи на нем были одеты костюм синего цвета и кепка оливкового цвета.



Приметы Саишева: рост 158-160 сантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы и карие глаза. Он был одет в ветровку черно-серого цвета, брюки и кепку голубого цвета.





Всех, кто владеет информацией о местонахождении Максима и Кипилла, просят связаться по следующим телефонам: 112, 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87 ("Поиск детей"), 8-937-3-102-112 ("БашРегионСпас").

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Автор: Семен Подгорный

Фото: БашРегионСпас