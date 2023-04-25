В Уфе автобус с пассажирами сбил 55-летнюю женщину
10:36, 25 апр 2023
Во вторник, 25 апреля, рано утром в городе Уфе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Информацию об этом передали в городском ГИБДД.
ДТП произошло на повороте с пр-та Октября на ул. Шафиева. Автобус НефАЗ сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. На место происшествия немедленно была вызвана скорая помощь. Пострадавшая, к счастью, выжила, но получила серьезные травмы.
По предварительным данным, автобус следовал по маршруту № 39. В этот момент в салоне ехали сорок пассажиров.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются, на месте работают дорожные инспекторы.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
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