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В Уфе автобус с пассажирами сбил 55-летнюю женщину

В Уфе автобус с пассажирами сбил 55-летнюю женщину

10:36, 25 апр 2023

Во вторник, 25 апреля, рано утром в городе Уфе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Информацию об этом передали в городском ГИБДД. 

ДТП произошло на повороте с пр-та Октября на ул. Шафиева. Автобус НефАЗ сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. На место происшествия немедленно была вызвана скорая помощь. Пострадавшая, к счастью, выжила, но получила серьезные травмы.



По предварительным данным, автобус следовал по маршруту № 39. В этот момент в салоне ехали сорок пассажиров.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются, на месте работают дорожные инспекторы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа ДТП Уфа происшествия Уфа
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