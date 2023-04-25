В Башкирии пьяный водитель погубил пожилую женщину-пассажирку

11:28, 25 апр 2023

Нетрезвый водитель стал причиной смертельного ДТП на автодороге в Куюргазинском районе Башкортостана. Информацию об этом передал на личной страничке в соцсетях глава республиканского ГИБДД Г Владимир Севастьянов.







Пятидесятипятилетний мужчина, находившийся за рулем Cherry Tiggo, потерял управление и врезался в электрический столб, автомобиль опрокинулся в кювет. Свидетели вызвали на место происшествия медиков скорой помощи.



65-летняя женщина-пассажир погибла на месте, а владелец автомобиля выжил. Проведенная экспертиза, показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.



Водителем сейчас занимаются полицейские, возбуждено дело.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии