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В Уфе иномарка врезалась в карету скорой помощи

В Уфе иномарка врезалась в карету скорой помощи

12:21, 25 апр 2023

В городе Уфе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. Информацию об этом передал на личной страничке в соцсетях глава республиканского ГИБДД Г Владимир Севастьянов.

Во вторник утром, 25 апреля, на ул. 50 лет СССР, тридцатилетний водитель за рулем Киа Рио допустил столкновение с каретой скорой помощи марки ГАЗ. Сообщается, что медики ехали на вызов с включенными спецсигналами.

Пострадавших в результате аварии нет. Подробности в настоящее время уточняются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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