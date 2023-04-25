В Уфе иномарка врезалась в карету скорой помощи
12:21, 25 апр 2023
В городе Уфе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. Информацию об этом передал на личной страничке в соцсетях глава республиканского ГИБДД Г Владимир Севастьянов.
Во вторник утром, 25 апреля, на ул. 50 лет СССР, тридцатилетний водитель за рулем Киа Рио допустил столкновение с каретой скорой помощи марки ГАЗ. Сообщается, что медики ехали на вызов с включенными спецсигналами.
Пострадавших в результате аварии нет. Подробности в настоящее время уточняются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
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