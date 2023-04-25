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Шестиклассницу из Башкирии пыталась зарезать собственная мать

Шестиклассницу из Башкирии пыталась зарезать собственная мать

13:41, 25 апр 2023

В населенном пункте Янтышево Хайбуллинского района Башкортостана женщина 52 лет набросилась с ножом на свою двенадцатилетнюю дочь, которая в это время спала. Информацию об этом передает издание Shot.



Подросток выжил. Девочке была оказана медпомощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. По данному инциденту правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.

Муж подозреваемой дал свой комментарий, отметив, что его супруга начала странно себя вести, пережив смерть родной сестры. Пятидесятидвухлетняя женщина резко похудела на три десятка килограммов, родные также обратили внимание на не совсем адекватное поведение. В последнее время подозреваемая угрожала смертью всем своим родственникам.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Хайбуллинский район происшествия
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