В Башкирии загорелся дом многодетной семьи
14:12, 25 апр 2023
Пожар в Белорецком районе Башкортостана произошел накануне в понедельник, 24 апреля. В населенном пункте Инзер сгорел дом многодетной семьи, в которой воспитывались четверо детей.
В тот момент, когда огонь охватил жилище, в доме, к счастью, никого не было, жертв, как и пострадавших нет. Спасатели, выехавшие на место происшествия, потушили пожар.
В причинах произошедшего предстоит разобраться дознавателю МЧС.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии после тушения пожара обнаружили тело 55-летнего мужчины.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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