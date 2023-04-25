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В Башкирии загорелся дом многодетной семьи

В Башкирии загорелся дом многодетной семьи

14:12, 25 апр 2023

Пожар в Белорецком районе Башкортостана произошел накануне в понедельник, 24 апреля. В населенном пункте Инзер сгорел дом многодетной семьи, в которой воспитывались четверо детей.

В тот момент, когда огонь охватил жилище, в доме, к счастью, никого не было, жертв, как и пострадавших нет. Спасатели, выехавшие на место происшествия, потушили пожар.

В причинах произошедшего предстоит разобраться дознавателю МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии после тушения пожара обнаружили тело 55-летнего мужчины.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия пожар
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