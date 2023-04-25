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В Башкирии в аварии с "Газелью" пострадали два подростка на мотоцикле

В Башкирии в аварии с "Газелью" пострадали два подростка на мотоцикле

14:42, 25 апр 2023

Вечером во вторник, 24 апреля, в городе Уфе в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы подросток, управлявший мотоциклом и его пассажир. Подробности аварии сообщили в пресс-центре уфимского ГИБДД.



33-летний мужчина за рулем грузовика "ГАЗель", двигаясь по ул. Шоссейной, при повороте на ул. Высоковольтную совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом марки VR -1-125, за рулем которого находился 16-летний подросток. В результате ДТП водитель байка и его пассажир получили множество ушибов. Прибывшие на место аварии медики скорой, оказали детям первую помощь и отпустили.

Дорожная полиция приступила к выяснению обстоятельств инцидента.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП
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