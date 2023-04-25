В Башкирии посреди улицы нашли тело подростка
21:46, 25 апр 2023
В башкирском городе Сибай при невыясненных обстоятельствах скончался ребенок. Тринадцатилетний подросток был найден посреди улицы. Свидетели поспешили вызвать скорую помощь, однако врачи ничем не смогли ему помочь, он умер.
При каких обстоятельствах наступила смерть неизвестно, делом уже занялись сотрудники республиканского следственного комитета, которые приехали на место инцидента.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкортостане произошел еще одно происшествие, которое могло привести к гибели ребенка. Двенадцатилетняя девочка из Хайбуллинского района проснулась от того, что ее собственная мать перерезала ей горло.
Автор: Семен Подгорный
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