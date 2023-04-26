В Уфе в «доме смерти» произошел еще один несчастный случай

11:10, 26 апр 2023

В среду, 26 апреля, в городе Уфе, в так называемом «Доме смерти», расположенном по адресу: ул. Кирова, 43/2, в шахту лифта упала молодая девушка. Информацию об этом передали в столичном УГЗ.







По данным управления, инцидент произошел примерно в 3 часа ночи. Двадцатилетняя девушка прогуливалась с друзьями в скандально известном долгострое, споткнулась и упала в шахту с 4 этажа. Спасательные службы использовали альпинистское снаряжение, чтобы достать ее.

- Девушку подняли и на носилках и передали медикам", - сообщили в управлении гражданской защиты города.





В недостроенном объекте, который уже 13 лет не могут завершить, часто погибают люди. В «доме смерти», как его назвали местные жители, произошел похожий несчастный случай: в середине апреля с 6 этажа здесь упала девушка. За последние 6 лет в здании погибли три человека и трое получили травмы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ по г. Уфе