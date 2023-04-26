В Уфе женщина спаслась от мужа-тирана, скинув с балкона записку с просьбой о помощи

11:28, 26 апр 2023

Уфимка спалась от унижений мужа благодаря записке, в которой была просьба о помощи. Информацию об этом передает Telegram-канал "Мэш Батащ".







Источник сообщил, что житель Уфы находясь в состоянии алкогольного опьянения начал обвинять жену в том, что их маленький ребенок не от него, а от кого-то другого. Он начал ругаться, крушить мебель и бить жену. Несчастная выбежала из комнаты и заперлась на балконе. Ей удалось взять с собой грудничка, однако не успела прихватить свой мобильный телефон.





Тогда ей на ум пришла идея обратиться за помощью другим способом: она написала записку и скинула ее вниз. Послание подобрал случайный прохожий. Вскоре на место инцидента приехали полицейские.



В результате пострадавшая была спасена, а муж-агрессор был задержан перед тем, как успел прорваться на балкон. Заведено уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Мэш Батащ